İstifasında 'cinsel içerikli görüntüler' gündem olmuştu: AKP'li Çağırıcı'nın dosyası ortaya çıktı

AKP’li Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı 13 Nisan'da kalp rahatsızlığını gerekçe göstererek 15 yıldır oturduğu koltuktan istifa ettiğini açıklamıştı. O dönem Çağırıcı istifasını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerekçesiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım."

İddianamede 2 sanık yer aldı

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Çağırıcı’nın istifasının nedeninin kalp rahatsızlığı olmadığı, kendisinin cinsel içerikli görüntüleri nedeniyle istifa ettiği gündeme gelmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve soruşturma aşamasında gizlilik kararı bulunan dosya tamamlandı. Zeynep Halat ve Ahmet Makar isimli iki şahıs iddianamede sanık olarak yer aldı.

Özel düzenekli çantayla kayıt altına aldı

İddiaya göre Zeynep Halat ile Lokman Çağırıcı bir süredir birlikteydi. Yine bir gün Halat, Lokman Çağırıcı’yı Bağcılar’da bir işyerine çağırdı. Kimsenin olmadığı bir odada ikili birlikte oldu. Ancak Halat, özel düzenekli bir çanta ile aralarında geçen tüm görüntüleri kayıt altına aldı. Bu görüntüleri ise Ahmet Makar’a verdi.

'Görüntüler tıklanma rekoru kırar' diyerek tehdit etti

Ahmet Makar, Lokman Çağırıcı’yı arayarak elindeki görüntülerden bahsetti. Makar, "Elimdeki görüntüler tıklanma rekoru kırar. İftarda mı patlatayım? 10 milyon dolar ver konu kapansın. Bu konuyu ABD’ye desem alır. YouTube satsam bu videoyu alır. Parayı Zeynep’e ver" dedi. Çağırıcı yaşanan olayı emniyete bildirdi. Düzenlenen operasyonda Ahmet Makar ve Zeynep Halat gözaltına alındı ve tutuklandı. Söz konusu dijitallere ise el konularak adli emanete kaldırıldı.

'Duruşma kapalı yapılsın' talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianamede iki sanığın “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “Şantaj” suçlarından cezalandırılması istendi. İlk duruşması görülen davaya Lokman Çağırıcı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmazken, Çağırıcı’nın avukatları duruşmanın kapalı yapılmasını istedi. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

'Otopark işletmesi' vaadi

Duruşmada savunma yapan Ahmet Makar, "Lokman Çağırıcı’yı tanımıyorum. Zeynep’i 15 yıldır tanırım. Zeynep elindeki müştekiyle bir arada olduğu görüntüleri gösterdi. Görüntüler müstehcendi. Zeynep bana Lokman Çağırıcı’nın kendisine otopark işletmesi sözü verdiğini onu yerine getirmediğini söyledi. Lokman Çağırıcı’yı Zeynep’in telefonundan aradım. 10 milyon dolar istedim. Kendisi bana bu paranın çok olduğunu söyledi" dedi.

'İntikam almak için bu işe giriştim'

Sanık Zeynep Halat ise savunmasında, “Kendisiyle parti organizasyonunda tanıştık. Arkadaş olduk. Görüntüleri Ahmet’e teslim ettim. Bazı vaatlerde bulunarak beni kullandığını düşünmem ve intikam alma isteğiyle böyle bir şeye giriştim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.