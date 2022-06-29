'Sansür yasası' görüşmeleri yeni yasa dönemine ertelendi

AKP ve MHP’nin sansüre yol açacak "Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" genel kurul görüşmeleri kamuoyundaki tepkiler sebebiyle ertelenmişti. Ek bütçe nedeniyle bu haftaya kaldığı belirtilen teklifin yeni yasama dönemine ertelenmesine karar verildiği öğrenildi.

Kısa Dalga'dan Mahmut Aydın'ın haberine göre, basın yasasıyla dijital medyaya dair bazı değişiklikler içeren teklifle ilgili AKP ve CHP Grup Başkanvekillerinin iki gündür sürdürdükleri görüşme sonucu bu karar alındı. Teklifin Ekim ayında başlayacak yeni yasama dönemine bırakılmasına karara verildi.

AKP'li kaynaklar Meclis'in 7 Temmuz’da kapanacağını belirterek gündemdeki acil yasaların öncelikle görüşüleceğini, basın yasasına zaman kalmayacağını söyledi.

Söz konusu maddeyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” olarak tanımlanacak suç kapsamında üç yıl hapis cezası öngörülüyor. Teklifteki "suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde" denilerek cezasının yarı oranında artırılmasına yönelik ibare ise eleştirilerin ardından Adalet Komisyonu'nda değişmişti. Bilgiyi paylaşanın kimliğini gizlemesinin tarif edilmesine yönelik teknik bir düzeltme de yapılmıştı.