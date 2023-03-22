Şanlıurfa'da sele kapılan TIR sürücüsü halen bulunamadı

Şanlıurfa'da sele kapılan TIR'ın sürücüsü Emin Ergün'e ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan TIR'a, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğü bölgede ulaşıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda TIR'a ait bazı parçalar sudan çıkarıldı.

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, bu bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, devam eden çalışmalar kapsamında Atatürk Barajı kıyısının 100 metre açığında TIR'ın parçalanmış haldeki dorsesine de ulaştı.

Yaklaşık 15 metre derinlikte olan dorse, balonlar yardımıyla su yüzeyine çıkarıldıktan sonra halatlar ve iş makinelerinin desteğiyle kıyıya çekildi.

Üst kısmı tamamen parçalanan dorseden geriye şanzıman ile bazı tekerleklerin kaldığı görüldü.

Ekiplerin bu sabah başlattığı arama kurtarma çalışmaları ve yakınlarının bekleyişi de devam ediyor.

Kentte 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı TIR devrilip sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonlarıyla da kaydedilmişti. (AA)