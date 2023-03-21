Bakan Koca Adıyaman'daki selde kaybolan hemşire ile kızının cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da deprem sonrası kaldıkları konteynerin 15 Mart'taki selde suya kapılması sonucu kaybolan hemşire Fatma Tekdal ve kızı Zeynep Zümra'nın cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.
Koca, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı hemşire arkadaşımız Fatma Tekdal'la 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın cansız bedenine ulaşıldı. Acımız büyük. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.