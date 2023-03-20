Deprem bölgesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeyi vuran selde can kaybı artıyor.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kaldıkları konteynerin sele kapıldığı aileden 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları sürerken bölgede bir çocuk cesedine ulaşıldı. Böylelikle selde yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Öte yandan selde dün ulaşılan kadın cesedi ile bugün ulaşılan çocuk cesedinin kaybolan Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'ya ait olup olmadığına dair çalışma başlatıldığı öğrenildi.

AA'nın haberine göre kesin kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenilmişti.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da 15 Mart'ta yaşanan sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye yükseldi.