Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan çocuklardan birinin cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa’da 4 gün önce kaybolan lise öğrencisi 14 yaşındaki Ahmet Serhat Kurt’un cesedi sulama kanalında bulundu. Kurt’la birlikte kayıp olan 14 yaşındaki Mehmet Fırat Tunç’u arama çalışmaları başlatıldı.



DHA'nın haberine göre; Şanlıurfa’da geçen Cuma günü lise öğrencisi Ahmet Serhat Kurt ile Mehmet Fırat Tunç okul çıkışından sonra evlerine dönmedi. Çocuklarına ulaşamayan aileler polise kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışmaları kapsamında okul bölgesi yakınındaki Karşıyaka Mahallesi’nden geçen DSİ’ye ait sulama kanalı kenarında arama çalışması gerçekleştirildi. Çalışma sırada sulama kanalında fark edilen şüpheli cismin bulunması için kanal suyu kesildi.

İhbarla bölgeye sevk edilen su altı arama kurtarma ekipleri, kanalda yaptıkları aramada kayıp Ahmet Serhat Kurt’un cesedine ulaştı. Kurt’un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kurt ile birlikte 4 gündür kayıp olan Mehmet Fırat Tunç’un da sulama kanalında olabileceği ihtimali üzerine sualtı dalgıç polislerince çalışma başlatıldı.