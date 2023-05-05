Kayıp 3 genci arama çalışmalarında gölden 10 milyon metreküp su boşaltıldı

Gençlerin suya düştüğü gün 193 metreküp olan Munzur Çayı'nın debisi 80 metreküpe düştü. Köprü ayaklarına çelik halatların yerleştirildiği arama çalışmalarının 15'inci gününde gençlere ulaşılamadı.

DHA'da yer alan habere göre, bayram tatilinde Diyarbakır'dan geldikleri Dersim'in Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Dersim-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Çalışmalar sonuç vermeyince Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün su seviyesini düşürmek için 3 Mayıs'ta, akşam saatlerinde baraj kapakları Valilik talebiyle açıldı.

Aramalar 15'inci günde sürerken, Devlet Su İşleri 93'üncü Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, baraj kapaklarındaki su tahliyesi 10 milyon metreküpe ulaştı. Sektörlere ayrılıp gerçekleştirilen çalışmaların yapıldığı son sektör olan Uzun Çayır Baraj Gölü'nde, Mameki Köprüsü ile Beton Köprü'nün ayaklarında 1,5 metrelik su düşüşünün olduğu gözlendi. Ekipler, debinin düşmesiyle, Munzur Çayı'ndan geçen ve Uzunçayır Baraj Gölü'ne sınır olan Mavi Köprü üzerinde çelik ağları birleştirip, alt kısmına da ağırlık sağlaması amacıyla taş bağlayıp suya bıraktı.

Çalışmaları yerinde izleyen Vali Mehmet Ali Özkan, Munzur Çayı'nın debisinin düştüğünü ifade ederek, "Debisi o gün 193 metreküp/saniye olan su, bugün 80'e kadar düştü. Bu ekiplerimiz için avantaj teşkil ediyor ancak mevsim normallerine göre halen 2 kat debiyle akmakta ve içerisindeki alüvyonlarla beraber görüş açısının az olması nedeniyle, bizi ve ekiplerimizi zorlamaya devam ediyor. Baraj havzası üzerindeki arama çalışmalarımızı sonlandıracağımız anlamına gelmiyor. Dileğimiz, isteğimiz bir an önce evlatlarımıza ulaşmak, emanetlerini ailelerine teslim etmek. İnşallah netice alırız" diye konuştu.