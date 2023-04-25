Şanlıurfa'da iki sağlık çalışanı darp edildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki sağlık çalışanı 3 kişi tarafından darp edildi. Saldırının failleri gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada sağlık görevlileri S.K. ve İ.Ö, 3 kişinin saldırısına uğradı.

Hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda darp edilerek yaralanan sağlık çalışanları tedaviye alındı. Saldırının failleri gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından "Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" paylaşımını yaptı.

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