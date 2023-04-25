Belediye personeli resmi plakalı otobüslerle Erdoğan'ın mitingine götürüldü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirdiği mitingde, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı halk otobüsleri dikkat çekti.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre; Erdoğan’ın Gemlik mitingine, belediyeye ait resmi plakalı otobüslerle kent merkezi ve ilçelerden yurttaşlar ve belediye personeli getirildi. Aralarında yakın illerden de gelen tur otobüslerinin bulunduğu çok sayıdaki toplu taşıma aracının Gemlik Çevre Yoluna park edildiği görüldü.

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kamu çalışanlarını saat 11.00’de otobüslerle mitinge götürdüğünü, belediyede ofislerin boş olduğunu ve işlerin durduğunu açıkladı.