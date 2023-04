Erdoğan: Bir delikanlı 'Namazın kazası var bu seçimin kazası yok' yazmış, bu doğru

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da AKP'nin düzenlediği mitingde konuşuyor.

Erdoğan mitingdeki konuşmasında "Bir delikanlı 'Namazın kazası var bu seçimin kazası yok' yazmış, bu doğru" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"- 21 yıldır ülkemize hizmet ettik, eser kazandırdık, nice mücadelelerden alnımızın akıyla çıktık. Ülkemizin demokrasisini güçlendirirken Manisa'yı da 96 milyar liralık yatırımla geliştirdik, büyüttük.

- Ülke yönetimini üstlendiğimiz 2002'den beri hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarına karşı güçlü bir dirençle karşılaştık. Bu ülkedeki her bir vatandaşımızın hak ve özgürlüklerini dilediği gibi yaşayabilmesini sağladık mı? Her bir vatandaşımızın her alanda hakkı olan eserlere, hizmetlere kavuşabilmesini sağladık mı?

- İnşallah milletim bizlere yürü derse biz yine yürüyeceğiz ve bu hizmetlere devam edeceğiz. Allah göstermesin, bunların eline bu ülke kalırsa ne hale geleceğimizi düşünün.

- Bunlar emri Kandil'den alıyor. O Selo var ya Selo. Edirne'de cezaevinde. Şimdi ne diyorlar 'gelir gelmez Selo'yu çıkaracağız, evlat katili Apo'yu çıkaracağız. Bunlara fırsat verecek miyiz? Bunlar yatıp kalkıyor bizi Kürt kardeşlerimizden ayrı göstermeye kalkıyor. Ey zillet ittifakı, ey cumhura karşı olan ittifak, biz şunu bilin Allah'ın kulları arasında ayrım yapmayız.

'Bizim tek dinimiz var İslam'

- Ne Arap'ın beyaza ne beyazın Arap'a üstünlüğüne inanmayız. Üstünlük sadece Allah'a olan yakınlık iledir. Bunu siz bilmezsiniz ama bizim buna imanımız var. Çıkmış Bay Bay Kemal, Alevilikten şundan bundan bahsediyor. Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim ne Alevilik ne Şia dinimiz var. Ne şu dini, ne bu dini. Bizim tek dinimiz var İslam ve müslümanlık. Başka bir dinimiz yok. Ülkemizin küresel ligin en üstüne çıkardık. Önümüzü kimse kesemez. Yeter ki bu namertlere bu ülke bırakılmasın.

- (Muhalefete) Egemenlik haklarımızı bölgesel ve küresel düzeyde kullanabilmemize imkan sağlayan milli dış politikamızı ters yüz etmenin hesabı içindeler.

- (TCG Anadolu) 14 Mayıs'tan sonra bunun daha büyüğünü yapacağız. Bu konuda görüşmelerimizi daha önce yapmıştık, seçimden sonra da adımlarını atacağız.

- 7 kişi kurbanda bir danaya girse tamam da ülkenin yönetiminde aynı şeyi yapmaya kalkmak milli iradeye saygısızlıktır.

- Bu ülkede ömrü, 2 ay, 5 ay, 8 ay olan bir sürü koalisyonlar gördük. Daha bakanlar koltuklarına oturmadan dağılan koalisyonlar sebebiyle ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybetti.

- Bunların Tayyip Erdoğan'ı devirmek dışında hiçbir projeleri yok.

- Bugün Gemlik'te aman yarabbi karanfile boğdular bizi. Şimdi burası da Manisa'da muhteşem, gümbür gümbür 14 Mayıs'a gidiyoruz.

Togg için kamu bankalarından kredi açıklaması

- Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak.

- 14 Mayıs seçimleri, ülkemizin sadece önümüzdeki 5 yılını değil, gelecek yarım asrındaki seyrini belirleyecek bir yol ayrımına dönüşmeye başladı.

- Bir aile ve gençlik bankası kuruyoruz. Kaynak nereden? Londra tefecilerinden değil. Bizim Karadeniz gazından."