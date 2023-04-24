Erdoğan: Siz bu LGBT'cilere bakmayın, Cumhur İttifakı kutsal ailesiyle bu yolda yürüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik'teki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'ne Togg aracı ile geldi.

Erdoğan Bursa’da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Londra'nın meşhur tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Bay bay Kemal böyle atmakla olmuyor. Esrar, eroin kaçakçılarından para getireceksin, yok böyle bir şey.

Esnaflarımızla ilgili bazı müjdelerimizi paylaşacağım. Daha önce bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Evde imal ettiği ürünleri internetten satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını vergiden muaf tutmuştuk. Dünyada örneği olmayan düzenleme yapmıştık. 830 bin esnafımız muafiyetten yararlanıyor. Basit usulden yararlanma hadlerini yeniden düzenledik. Basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki pazarcı esnaflarımızı bu uygulamaya dahil ediyoruz.

Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdemiz var, ben Bay Bay Kemal gibi konuşmuyorum, o bu tür müjdeleri verir ama hepsi palavra. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici işletmeciliği, aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar açıklanacaktır.

14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mısınız? 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor. Bay bay Kemal 'cezaevlerini boşaltacağız' diyor. Bu ülke hukuk devleti, neyi boşaltıyorsun? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin terörist Selo'yu bile çıkaracağım diyor. Bunun yanında Apo'yu da çıkaracağım diyor. Bunu diyen kim? Bunun yanında Meral hanım, o da söylüyor. HDP zaten söylüyor.

Aile ve gençlik bankası kuracağız. Amacımız aile kurumunu güçlendirecek çalışmaları buradan finanse edeceğiz. Ev hanımlarının primlerinin üçte birini buradan karşılayarak emekli olmalarını sağlayacağız. Bay bay Kemal ise Londra'nın tefecilerinden 300 milyar lira getirecekmiş. Yok böyle bir şey.

Girişimci gençlerimizin de yanında olacağız. Gönül huzuru ile yuvalarını kurmaları için 2 yıl ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi ile evliliklerini teşvik edeceğiz. Gençler, evliliğe karşı durmak yok. Siz bu LGBT'cilere bakmayın. Bu CHP LGBT'ci, İYİ parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci. Cumhur İttifakı kutsal ailesiyle bu yolda yürüyor.

Enflasyonu tek haneye indirmekte kararlıyız. Üretim maliyetleri ile ilgisi olmayan, fiyat artışlarında sebep olanlardan hesap soracağız. Togg'u, Kızılelma'yı, İmece'yi geliştirirken vatandaşımızın kasaptaki ete, süte ulaşımını da kolaylaştırıyoruz. Her seçim, ülkelerin ve milletlerin kaderinde yol ayrımıdır. Öğrencilerimize ücretsiz kitaplarını veriyor muyuz? 76 üniversite vardı, 208 üniversite var. Sağlıkta attığımız adımlar ortada. Bu bay bay Kemal bir zamanlar SGK'nın genel müdürü değil miydi? Savaş Ay'ın programını izlediniz mi? Öyle değil, böyle, diyor. Ya arkadaş sen bu kurumun başındasın. İcabında devleti feda edeceksin ama hastana iyi bakacaksın.

Bunlara 5 tane koyun verin kaybeder gelirler. Türkiye Son 21 yıldır tercihini istikrardan, demokrasiden yaparak güçlendi. Kandil'den ne diyorlar, 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' diyorlar. Biz milletimize güveniyoruz. Bunlara benim milletim bu fırsatı vermeyecektir. Onun için 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmalıyız. Artık 3 haftadan geri saymaya başladığımız seçimlerde geleceğimizle ilgili tercihlerde bulunacağız. Bir tarafta hiçbir projesi olmayanlar var diğer tarafta Türkiye yüzyılını taçlandırmak isteyen biz varız. Sandıkta verilen yanlış kararın sonucu ağır olur. CHP ve onunla birlikte hareket eden partilere gönül vermiş kardeşlerime seslenmek istiyorum Geleceğinizi bu 7'li masaya emanet eder misiniz, kumar masasına emanet eder misiniz? Bakkala ekmek almaya bile göndermeye güvenemeyeceğiniz birine emanet eder misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna güvenemeyeceğiniz birine güvenebilir misiniz? Oturduğun apartmana yönetici seçmeyen birine ülkeni emanet edebilir misiniz?"