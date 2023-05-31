Şanlıurfa'da farklı partiye oy veren hemşireye hakaret ettiği iddia edildi: Doktor açığa alındı

Şanlıurfa'da farklı partiye oy verdiği gerekçesiyle sağlık çalışanı T.B.'ye yönelik tehdit ve hakarette bulunduğu öne sürülen aile hekimi İ.Ö. ve sağlık çalışanı eşi A.Ö. açığa alındı.

Eyyübiye ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre; bir aile sağlığı merkezinde görev yapan hemşire T.B. ile aynı merkezde görevli aile hekimi İ.Ö. ve sağlık çalışanı eşi A.Ö. arasında siyasi görüş nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında, hemşire T.B'ye, "Bu sağlık ocağında seni çalıştırmayız, git bu sağlık ocağından" dediği ve hakaret içeren ifadeler kullandığı iddia edilen doktor İ.Ö., çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Hemşire T.B.'nin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce konuyla ilgili başlatılan soruşturma sonucu aile hekimi İ.Ö. ile eşi A.Ö. açığa alındı.

Sözleşmeleri iki ay süreyle askıya alındı

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ndeki "İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, iş yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak" hükmü uyarınca, doktor ve eşinin sözleşmelerinin iki ay süreyle askıya alındığı, ayrıca haklarında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.(AA)