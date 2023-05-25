Ordu Üniversitesi Rektörü hakkında suç duyurusunda bulundu, açığa alındı

Ordu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Kürşat Taştan, üniversite rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve üniversitenin diğer yetkilileri hakkında “görevi kötüye kullanma” suçunu işledikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı görevsizlik kararı vererek dosyayı YÖK’e gönderdi. Taştan hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Çakmak, “Soruşturmanın selameti açısından açığa alınmıştır” bilgisini verdi.

Ordu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Kürşat Taştan, üniversite rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve üniversite yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Nisan 2023 tarihinde görevsizlik kararı verdi. Dosya, savcılık tarafından YÖK Başkanlığı’na gönderildi.

Öğretim üyesi alımlarında usulsüzlük, usulsüz harcamalar...

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevsizlik kararına göre; Taştan, şu iddiaları sıraladı:

“İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımlarında usulsüzlük yapıldığı; 2021 yılında İkizce Meslek Yüksek Okulu Sağlık Bakım Hizmetleri Anabilim Dalı’na öğretim görevlisi alımında usulsüzlük yapıldığı, İlahiyat Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nin birlikte kullandığı bina ile ilgili 2022 yılında tadilat yapılmış gibi gösterilerek bir firmadan toplamda 450.000 TL değerinde parça parça doğrudan temin ile alım yapıldığı; 24 Haziran 2022 Cuma günü 27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin, Ordu Üniversitesi’nde gerçekleştirmiş olduğu, toplantı sonrası gerçekleştirilen gezi sırasında meydana gelen ölümlü trafik kazası olayında, üniversiteye ait araçların usulsüz kullanıldığı;

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesine aykırı olarak 2022-2023 yıllarında birçok senato toplantısının yemekli ve gezinin (gezili) organize edildiği, bu organizasyonlarda araçların usulsüz olarak kullanıldığı, harcamaların usulsüz olarak yapıldığı;

Kurumun resmi mail adresi üzerinden Rektör Ali Akdoğan’ın kızının düğün davetiyelerinin mail yolu ile gönderildiği ve düğüne davetin yapıldığı; 10/10/2022 tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen akademik açılış töreni sonrasında törene katılanların Ankara’da bir restoranda yedikleri yemeğin ödemelerinde usulsüzlük yapıldığı…”

Savcılık soruşturma dosyasını YÖK'e gönderdi

Savcılık, görevsizlik kararını şu gerekçelere dayandırdı:

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun… 53/1-c-(1) ‘ilk soruşturma’ konulu maddesinde üniversite rektörü hakkındaki ilk soruşturmanın disiplin amiri olan Yükseköğretim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılacağının belirtildiği; iddialar bakımından soruşturma yapma görevinin Yükseköğretim Kurulu’na ait olduğu anlaşılmakla… Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevsizliğine, soruşturma dosyasının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesine karar verildi.”

Suç duyurusunda bulunan Taştan açığa alındı

Taştan, suç duyurusunda bulunmasının ardından; “İzinli olduğu tarihte görevden alındığını” aktardı. Taştan, ANKA Haber Ajansı’nın “neden görevden alındığı” ile ilgili sorusuna; “Raporlu olduğumu idareye bildirdim. Ancak raporumu işleme koymadılar suç işlediler ve ardından görevden alındım. Bu hukuksuz durumun düzeltilmesi için mahkemeye başvuracağım” yanıtını verdi.

Ordu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Çakmak ise ANKA Haber Ajansı’nın sorusu üzerine; “Görevden alınma yok. Görevden alınma olmadı. Sadece hakkında disiplin soruşturması başlattık. Açılan soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için en fazla üç ay süreyle açık uygulamasına geçilir. Disiplin soruşturması sürecinde geçici olarak açık uygulaması başlatıldı. Görevden alma değil soruşturmanın selameti açısından açığa alınmıştır” açıklamasını yaptı. (ANKA)