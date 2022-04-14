'Alevi', 'solcu' diye fişledi: ‘Seçimi kaybetsek de bu ülkeyi solculara bırakmayacağız’

Ordu Üniversitesi'nde çalışan emekçiler, Rektör Ali Akdoğan’a yönelik “masasının sağ üst çekmecesinde kahverengi kaplı bir not defteri bulunduğu, bu deftere çalışanların mezhebi, siyasi fikri hakkında notlar aldığı ve bu notları günlük kararlarında kullandığı” iddialarını dile getirdi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Rektör kendi GBT sistemini oluşturmuş. Bazı daire başkanlarının Alevi ya da solcu olduğunun, bazı hocaların namaz kıldığının belirtildiği, dört tıp fakültesi hocasının yanında ‘Seçimi kaybetsek de bu ülkeyi solculara bırakmayacağız’ ifadesinin yazılı olduğu bilgisi var” dedi.

Adıgüzel, iddiaları önergeyle Meclis’e taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “Rektörün defter üzerinden kişisel uygulamalar yapıp yapmadığına dair bir soruşturma açmayı, soruşturma süresince de görevinden uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyor musunuz” sorularını yöneltti.