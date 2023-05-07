Şanlıurfa'da araç sulama kanalına düştü: 4 çocuk yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 2 kişi kayboldu

Şanlıurfa'da, akraba ziyareti dönüşünde stabilize yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki İbrahim (4), Ecem (5), Aysun (9), ve Asmin Çetin (11) yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, akıntıya kapılarak kaybolan anne Özlem ve oğlu Müslüm Çetin (1) için ise arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Otomobilin sürücüsü baba ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.