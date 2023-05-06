Hatay'da kontrolden çıkan kamyon kalabalığa daldı: 12 ölü, 31 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı.

İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Kamyon ve çarptığı 2 minibüs alev aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zincirleme kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 31 kişinin yaralandığını bildirdi. (AA)