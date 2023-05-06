Hatay'da kontrolden çıkan kamyon kalabalığa daldı: 12 ölü, 31 yaralı

Hatay’da kontrolden çıkan kamyon karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyenlere çarptı.

Haber Merkezi

Hatay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı.

İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Kamyon ve çarptığı 2 minibüs alev aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zincirleme kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 31 kişinin yaralandığını bildirdi. (AA)

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