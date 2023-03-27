Şanlıurfa Valisi adına sahte hesap açıp okulları tatil ettiler

Sosyal medyada Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan adına açılan sahte hesapla “İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu hafta gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 27.03.2023 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır” denildi.

Sözcü’de yer alan habere göre; paylaşımın ardından Vali Salih Ayhan gerçek sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı alıntılayarak paylaşımı yalanladı.

Ayhan, “Yapılan sahte duyurulara değerli hemşerilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum. İlimizde tüm okullarda yarın eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde sahte bayanlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır” dedi.