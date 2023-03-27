Bakanlıktan AKP'li belediyeye ucuz ihaleye mahkeme 'dur' dedi

Tarım ve Orman Bakanlığı Uludağ’da Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan “Çobankaya- Bakacak, kar motoru ve fotoğrafçılığı, kır kahvesi, kızak ile fotoğrafçılığı” işletmeleri, 10 yıllık kullanım için Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ'a ihale ile devredildi. Sözleşmede BURULAŞ’ın işletmeyi devretmesi ve başkasına işlettirmesi yasaklandı.

Ancak BURULAŞ, işletmeleri yürütebilmek için “yeterli mali kaynağı bulunmadığı” gerekçesi ile Teleski Turizm isimli bir şirketle iş ortaklığı kurup ve tüm işletmeleri bu ortaklığa devretti. Bakanlık 10 yıllık kullanım süresi için belediyeden sadece 1 milyon 264 bin 268 lira bedel alacaktı.

HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5 ayrı işletmenin belediyenin iştirakine vermesine ilişkin Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve BURULAŞ’ın neden tercih edildiği hususunda Tarım ve Orman Bakanlığı’nca karar alınmadığını belirtti. Pazarlık usulüyle ihaleye çıkılmasının neden zorunlu olduğunun nedeninin ise ortaya konulmadığını belirterek ihalenin belediye verdiği işin iptal edilmesine karar verdi.