Şanlıurfa Mosi Tekstil'den ve işçilerden karşılıklı açıklama

Merkezi İzmir’de bulunan Mosi Tekstil’in Şanlıurfa’daki fabrikasında çalışan işçiler 19 Mayıs’ta fazla mesai ücretlerinin düşük hesaplanmasına karşı mesaiden ayrılmaları üzerine işten çıkarılmıştı. Patronların Ensesindeyiz’le (PE) temasa geçen işçiler haklarını aramak için birlikte hareket etmeye başladılar. Yaşanan işten çıkarmaya karşı mücadele eden işçiler, bir araya gelerek taleplerini belirlediler.

İşçilerin iddialarının Patronların Ensesindeyiz sitesinde yayınlanmasının üzerine Mosi Tekstil yönetimi bir tekzip metni gönderdi. Şirketin ileri sürdüğü iddialar hakkında işçilerle görüşüldü. İşçiler iddialara yönelik düşüncelerini aktardı. PE’ye ilettikleri açıklamada şirket yetkilileri ile görüşmeler yaptıklarını belirten işçiler, bugün PE avukatı ve işçi temsilcilerinin katılacağı bir görüşme daha yapılacağını ifade ettiler. Patronların Ensesindeyiz’de yer alan haber şöyle:

"Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki, Patronların Ensesindeyiz Ağı değişik sektör ve işyerlerinden emekçilerin yaşadıkları haksızlıkları bildirdiği ve hakkını aradığı bir mücadele aracıdır. Bu fabrikada da işçilerin yaşadıkları sorunlar kendileri tarafından gündeme getirilmiştir.

Aşağıda hem şirketten gelen tekzip metnini hem de işçilerin tarafımıza ulaştırdığı metni paylaşıyoruz.

Mosi Tekstil’den gelen tekzip metni: 'İddialar gerçeği yansıtmıyor.'

“https://patronlarinensesindeyiz.org/ isimli internet sitesinde 22.05.2023 günlü 'Urfa Mosi Tekstil’de işçiler sahte evrak ile işten çıkarıldı' başlığıyla çıkan bir haberde müvekkil şirketin Şanlıurfa üretim tesisinde çalışan personellerimizin 'Haber başlığında iftira niteliğindeki ifadeyle şirketin sahte evrak tanzim ettiği, 19 Mayıs resmi tatilinde zorla çalıştırılmak istendiği, rızalarının alınmadığı, ve yasal mesai ücretinin altında çalıştırılmaya zorlandığı, fabrikada çeşitli mobbing ve haksızlıkların sistematik bir şekilde uygulandığı, keyfi ve tazminatsız işten çıkarmaların sıkça yaşandığı, fabrikada tuvalete giden işçilerin arkasından gelen patronun herkesin ağzını koklayıp sigara içip içmediğini kontrol ettiği, sürekli olarak küfür ya da hakaretlere maruz bırakıldıkları, çeşitli bahanelerle tazminatsız şekilde işten çıkarmaların yaşandığı' hiçbir somut gerçekliğe dayanmadan, haber içeriği teyit edilmeden iddia edilmiştir. Haber içeriğinde yer alan tüm iddialar gerçeklerle ilgisi olmayan, yalan iddialardan ibarettir.

Mosi Tekstil A.Ş. 2005 yılında İzmir’de kurulmuş ve sırasıyla Begos, Şanlıurfa ve Arnavutluk üretim tesisleri ile Avrupa’nın birçok markasına hazır giyim-konfeksiyon ürünü tedarik ederek bölgesinin önemli konfeksiyon ihracatçıları arasına girmiştir. Kurulduğu yıldan beri yapmış olduğu ihracat ile gerek bölge ekonomisine ve gerekse ülke ekonomisine sağladığı katkı yadsınamaz derecededir. Kurulduğu tarihten beri faaliyetleri sebebiyle de gerek bakanlıklar tarafından, gerek ihracatçılar birliği tarafından, gerek valilikler ve belediyeler gibi birçok kamu kurum ve kuruluşları tarafından da bir çok kez takdirle ödüllendirilmiştir. Müvekkil şirket bu süreçte tüm yasal mevzuat hükümlerine harfiyen riayet etmiş ve vergi daireleri, SGK, İşkur ve diğer denetim hakkına sahip resmi kurumlar tarafından denetlenmiş, ayrıca ihracat yaptığı yurt dışı müşterileri tarafından da sık sık denetimlere tabi tutulmuş olup tüm bu denetimlerden olumlu raporlar alarak çıkmıştır. Yine habere konu Şanlıurfa tesisinde 2021 yılında en çok kadın istihdamı sağlayan işletme olarak Sosyal Güvenlik kurumu Başkanlığı’ndan Teşekkür belgesi almış ve yine 2022 yılı için Şanlıurfa valiliği tarafından şehrin istihdamına %100 destek sağlayan firma olarak takdirname ile ödüllendirilmiştir.

Hal böyle iken tüm yasal düzenlemelere ve etik değerlere uygun bir organizasyon yapısı ile hareket eden işletmemizin haber içeriğinde yer alan asılsız ithamları gerçekleştirdiği iddiası doğru olmayıp gerçekleri yansıtmamaktadır.”

Şirketin iddialarına işçilerin yanıtı: 'Şirket yetkililerine soruyoruz'

“Bizler Mosi Tekstil’in Urfa’da bulunan fabrikasında çalışırken 19 Mayıs’ta hukuksuz bir şekilde işlerine son verilen kesimhane işçileriyiz. O güne kadar çalıştığımız fabrikada birçok sorunla karşılaşmış olsak da, yaşadığımız onca zorluğun, ekonomik bunalımların yanına bir de işsizliği eklemekten korktuğumuz için çoğuna sessiz kaldık. Ancak bu saatten sonra sessiz kalarak uğradığımız haksızlıklara boyun eğmeyeceğiz.

19 Mayıs’ta hukuksuz bir biçimde işten çıkarıldıktan sonra iletişime geçtiğimiz Patronların Ensesindeyiz’de çıkan habere şirketten yanıt gelmiş ve tekzip talep edilmiş. Aynı şekilde, yerel basın organı olan Ajans Urfa’da çıkan habere de şirketin verdiği yanıt, iddiaların asılsız olduğu, ülke ekonomisine ne kadar önemli katkılar yaptıkları ve aldıkları teşekkür belgelerini anlatmak olmuş.

Peki, iddiaların yalan olduğunu söyleyen şirket yetkililerine soruyoruz;

8 arkadaşımız birden 19 Mayıs günü mesaiye geldiğimizde ücret için şefimizin bize verileceğini söylediği resmi tatil mesai ücreti, yasal zorunluluğun altında mıydı değil miydi?

Yasal hakkımızın altında bir ücret kabul etmediğimiz için çalışmama hakkımızı kullanmak istediğimiz halde, yine de şefimizden izin kağıdı istediğimiz ve şefimizin bizlere “izin kağıdına gerek yok” diyerek küfürlü bir şekilde gidin dediği bilgisi sizlere ulaşmadı mı?

Hepimiz o gün teklif edilen fazla mesai ücretinin yasal hakkımızın altında olduğu gerekçesiyle çalışmayı kabul etmeyerek, o günkü mesaiyi yapmayacağımızı açık bir şekilde ifade ettiğimiz halde ve hiçbir istifa dilekçesi, istifa ile ilgili herhangi bir imza veya beyanda bulunmadığımız halde, istifa koduyla sözleşmemizin sonlandırıldığını SGK’dan gelen mesaj ile öğrendiğimiz yalan mı? Velev ki şirket o gün çalışmayanlarla yollarını ayırmak isteyebilir fakat burada yapılması gereken şey, hepimizin tüm yasal haklarını vererek sözleşmelerimizin bununla ilgili kod kullanılarak feshedilmesidir. Ortada bir istifa yokken istifa göstermek evrak sahteciliği değil midir?

Özellikle şef ve müdür pozisyonundaki yöneticilerin işçilerle küfürlü ve hakaret ederek konuştuğu bilgisi belki sizde yoktur, bunu biz buradan bilginize sunmuş olalım. Peki kaç tane arkadaşımızın sudan sebeplerle ve tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldığı bilgisi de mi yok gerçekten?

Tuvalete girdikten sonra arkamızdan gelip ağzımızı koklayan, sigara içip içmediğimizi kontrol eden yöneticinin kim olduğunu çok kolay bir müzakere ile öğrenebilirsiniz. Yine de öğrenemedik derseniz tüm kamuoyu önünde ismini biz de sizlere verebiliriz.

1 gün işe gelmeyen arkadaşımızdan “ceza” olsun diye keyfi bir şekilde 2 günlük ücret kesintisi yapıldığı doğru mu yanlış mı?

Son olarak, yapılan bunca haksızlığın üstüne bir de üst düzey bir yöneticiniz (eğer bilgimiz yok derseniz bu ismi de verebiliriz) bizleri kara listeye alıp, başka fabrikalarda işe girmememiz için girişimlerde bulunarak çalışma hakkımızı engellemiyor mu?

Bizler Mosi Tekstil’de alnının teriyle çalışan, işimizi ve hayatlarımızı onuruyla var eden kesimhane işçileriyiz. Bugüne kadar hakkımız olanı almak için yalana hiç tenezzül etmedik, bundan sonra da etmeyiz. O yüzden açık ve net olarak bir kere daha belirtelim:

Tek talebimiz hakkımız olanı almak. İlk günden bu yana şirket yetkilileri ile Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’nın avukatları aracılığı ile sürdürdüğümüz iletişim sonucunda, istifa etmediğimiz, işten çıkarıldığımız kabul edilmiş, kıdem tazminatı, SGK’ya verilen iş çıkış kodumuzun düzeltilmesi ve kimi diğer başlıklarda haklarımızın tarafımıza iletileceği beyan edilmiştir. Bugün öğleden sonra şirket yetkilileri ile Patronların Ensesindeyiz avukatı, PE temsilcisi ve belirlediğimiz bir işçi temsilcisinin katıldığı bir toplantı yapacağız. Muradımız ilk etapta atılan tüm yanlış adımlardan vazgeçilmesi ve hakkımız olan tüm taleplerimizin kabul edilmesidir. Muradımız ilk etapta atılan tüm yanlış adımlardan vazgeçilmesi ve hakkımız olan tüm taleplerimizin kabul edilmesidir.

Biz çalışırken de mutlu olabileceğimiz bir hayat istiyoruz. Çünkü tekstil işçileri sadece kumaşı değil, hayatı işler. Ve bir kere daha tekstil işçisi arkadaşlarımıza çağrı yapıyoruz: Hiçbir haksızlığa, hukuksuzluğa sessiz kalmayın, omuz verin, bir araya gelin, onurumuzla var olacağımız çalışma hakkımızı kazanalım…

İşten atılan Mosi Tekstil İşçileri“

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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