Urfa Mosi Tekstil’de işçiler sahte evrak ile işten çıkarıldı

Merkezi İzmir’de bulunan Mosi Tekstil’in Urfa’daki fabrikasının kesimhane bölümünde çalışan işçiler, 19 Mayıs resmi tatilinde zorla çalıştırılmak istendi. Rızaları alınmadan ve yasal mesai ücretinin altında çalıştırılmaya zorlanan işçiler, çalışmama haklarını kullanarak fabrikayı terk ettiler. Mesai saati bitimine yakın bir zamanda, fabrikaya dönmeleri için mesaj gönderen yetkililer, ertesi gün 8 işçiyi birden istifa etmiş gibi göstererek sözleşmelerini sonlandırdılar. Bölüm şeflerinin bilgisi dahilinde öğlen saatlerinde çıkış yaptıklarını ve hatta izin kağıdı istemelerine rağmen şefin öyle bir şeye gerek yok diyerek kendilerini gönderdiğini söyleyen işçiler, SGK’dan gelen mesaj ile sözleşmelerinin “istifa” gerekçesiyle sonlandırıldığını öğrendiler. Hemen insan kaynakları ile iletişim kuran işçilere verilen cevap “işyerini terk ettikleri için eylemli istifa ile olarak değerlendirdikleri” oldu. Yani fabrika yönetimi, hem hukuksuz bir şekilde işçileri çalışmaya zorlayıp, hem de çalışmama hakkını kullanan işçileri nasıl olduğu bilinmeyen bir istifa sözleşmelerini feshetti.

Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan işçiler, OTTO, GUESS, PULL&BEAR, NEXT gibi markalara ürün tedarik ettikleri fabrikada, son yaşanan olayın işçiler için sıradan bir örnek olduğunu belirttiler. Fabrikada çeşitli mobbing ve haksızlıkların sistematik bir şekilde uygulandığını ancak zaten çok zor koşullarda yaşamaya çalışan işçilerin bir de işsizlik korkusuyla bunlara boyun eğmek zorunda kaldıklarını söylediler.

Özellikle keyfi ve tazminatsız işten çıkarmaların sıkça yaşandığını söyledikleri fabrikada, işe 1 gün gelmeyen işçilerden “ceza” olsun diye 2 günlük ücret kesintisi yapıldığını, fabrikada tuvalete giden işçilerin arkasından gelen patronun herkesin ağzını koklayıp sigara içip içmediğini kontrol ettiğini, sürekli olarak küfür ya da hakaretlere maruz bırakıldıklarını, çeşitli bahanelerle tazminatsız şekilde işten çıkarmaların yaşandığını anlatan işçiler, hangi birini anlatalım dedikleri birçok örneği sıraladılar.

Tanıtımında “Mosi Tekstil olarak mutlu çalışanların mutlu müşteriler yaratacağına inanıyoruz” yazılmış olsa da, şirketin Urfa’daki fabrikasında çalışanların mutlu olması bir yana, insanlık onurunun hiçe sayıldığını anlatan işçiler, şimdi haksız ve sahte evrak ile istifa etti gösterilerek işlerinin sonlandırılmasına karşı bir araya geldiler. Patronların Ensesindeyiz Ağı ile bir araya gelen ve bugün itibariyle başlatacakları mücadeleyi haklarını alana kadar sürdüreceklerini ifade eden işçiler, hem hukuki adımları da atacaklarını hem de örgütlü mücadeleyi de büyüteceklerini söylediler. Kesimhane işçileri “çalışırken değil ama eminiz ki mücadele ederken mutlu olacağız ve sonunda tek bir kuruşumuzu, bugüne kadar gaspedilen haklarımızı ve en başta da insanlık onurumuzu onlara bırakmayacağız” diyerek, tüm arkadaşlarını boyun eğmemeye ve bu mücadelenin bir parçası olmaya davet ettiler.