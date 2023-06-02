Şanlıurfa Mosi Tekstil'de işçiler kazandı

Merkezi İzmir’de bulunan Mosi Tekstil’in Şanlıurfa’daki fabrikasında çalışan kesimhane bölümü işçileri, 19 Mayıs’ta fazla mesai ücretlerinin düşük hesaplanmasına karşı çıkmış, daha sonra da bölüm şeflerinin kendilerine tehditkar ve küfürlü konuşması sonucunda çalışmama haklarını kullanarak fabrikayı terk etmişlerdi. Şirket yönetimi ise tüm bunların karşısında faturayı işçilere kesmiş, mesaiden ayrılmalarını “eylemli istifa” olarak değerlendirdiklerini belirterek 8 işçinin sözleşmesini “istifa” koduyla sonlandırmıştı.

Bunun üzerine Patronların Ensesindeyiz’le (PE) temasa geçen işçiler, haklarını aramak için birlikte hareket etmeye başlamıştı. İşçilerin iddialarının PE’nin sitesinde ve yerel bir basın organında yayınlanmasının üzerine Mosi Tekstil yönetimi her iki kuruma da, içerikteki iddiaların asılsız olduğuna dair düzeltme metinleri gönderdi. Ancak bir yandan da PE’nin avukatının yaptığı görüşmede şirket yetkilileri, ortada bir istifa olmadığını, şirket yetkililerinin çalışmama hakkını kullanan işçilerin sözleşmelerini sadece bir “yorum” sonucu ve kendi inisiyatiflerine dayanarak istifa gerekçesi ile sonlandırdıklarını kabul ettiler.

İşten çıkarılan işçilerin bir arada durması, yaşadıkları hak gaspına karşı sessiz kalmak yerine mücadeleyi seçmiş olmaları sayesinde, Patronların Ensesindeyiz ile birlikte yürüttükleri süreç ve yaşanılanların basına yansıması şirketin geri adım atmasını sağladı. 30 Mayıs'ta arabulucu ile imzalanan protokol ile işten çıkarılan işçilerin tamamı tazminat, fazla mesai, içeride kalan yıllık izin gibi haklarını alacak olmalarının yanı sıra, “istifa” 03 koduyla yapılan iş çıkışları da 04 yani “iş verenin haklı sebep bildirmeden feshi” şeklinde düzeltildi.

'Birlikte hareket etmeye devam edeceğiz'

Mosi Tekstil işçileriyse konuyla ilgili yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

“Bizler Mosi Tekstil’de haksızlığa uğrayan, üstüne bir de hakkımızda yanlış bilgiler ve yönlendirmeler sonucunda “istifa” etti denilerek işlerine son verilen işçileriz. 19 Mayıs günü resmi tatil ücretlerimizin yasal hakkımızın altında verileceğinin söylenmesine yaptığımız itiraza, tehdit ve hakaretlerle cevap alınca, resmi tatil mesaisinde çalışmama hakkımızı kullandık. Ertesi gün ise hepimiz telefonlarımıza gelen SGK mesajıyla birlikte “istifa” ettiğimizi öğrenmiş olduk. Evet türlü haksızlıklara, mobbinge katlanmak zorunda kalmıştık ama bu kadarına da sessiz kalmak hiç birimizin içine sinmemişti. Birlikte hareket etmek ve sesimizi mümkün olduğu kadar güçlü çıkarmak için Patronların Ensesindeyiz ile bir araya geldik.

İşten çıkarıldığımız ilk gün insan kaynaklarına “biz hakkımızı arayacağız” dediğimizde, gidin istediğiniz yerde arayın cevabı almıştık. Onlar sandılar ki, sessiz sedasız bu iş biter, herkes kendi yoluna bakar, hayat devam eder. Ancak PE’ye ulaşmamız ve PE’nin sesimizi duyurması bile geri adım atmalarına yetmişti. Talebimiz açık ve netti: Biz hakkımız olanı istiyorduk ve kimseden hak etmediğimiz hiçbir şey talep etmedik.

İlk yola çıktığımız gün “çalışırken değil ama eminiz ki mücadele ederken mutlu olacağız” demiştik. İşçiler birlikte hareket edince, haksızlıklara karşı boyun eğmedikçe ve güçlü olanın patronlar değil de üreten ve örgütlü hareket eden bizlerin olduğunu gördükçe, ilk gün yola çıkarken söylediğimiz bu sözde ne kadar haklı olduğumuzu anladık. Elde ettiğimiz bu kazanım işçilerin haklarını göz koyanlara bir ders olur mu bilemeyiz ama mesai arkadaşlarımıza bir örnek ve umut olacağından eminiz. Bizler bundan sonra hiçbir haksızlığa boyun eğmeyecek, dayanışmaya ve birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Her birimiz önce birbirimize, sonra da Patronların Ensesindeyiz’e teşekkür ederiz…”

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