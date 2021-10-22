Saner: Teknolojik olanaklardan yararlanılarak itibar suikastının hedefi oldum

Kuzey Kıbrıs Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner, sosyal medya üzerinden yayımlanan şantaj videosuna ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamasında çirkin bir itibar suikastının hedefi olduğunu ifade eden Saner, videonun teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulandığını iddia etti.

Saner'in açıklamasının ilgili kısmı şöyle:

"Tabandan gelen sese kulak vererek konjonktür zorunlu kıldığı için, Türkiye ile iyi ilişkileri sürdürerek yaşadığımız mali güçlükleri aşabilmek adına bana önemli görev düştüğünden 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Kurultay’da UBP Genel Başkanlığına aday oldum. Ne var ki, Genel Başkanlık yarışının son 10 gününe girilirken önce Güney Kıbrıs’tan satın alınan bir telefon numarasından şahıslara kurgulanmış bir video gönderildi. Öğleden sonra ise aynı video sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Aylardır birileri tarafından böyle bir şey yapılacağı kulaklara fısıldanıyor ancak ben bir makama erişmek uğruna bir insanın ailesini, çevresini, partisini böylesine rencide edecek kadar seviyesiz bir tutum içine girileceğine ihtimal vermiyordum. Bu yola başvuranların ola ki o makama geldiklerinde nelere başvurabileceklerini halkımızın ve partililerimizin takdirine bırakıyorum. Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum. Birilerinin benim çok sevdiğim ülkeme, partime hizmet etmemin önüne siyasi mücadele ile değil çirkin saldırılarla geçmek istediği nettir. Tamamen bu amaçla düzenlenmiş bir komplo söz konusudur. Hatta yer altı dünyası ile işbirliği yapıldığına dair saptamalar vardır."