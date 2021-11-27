Sandras Dağı için bilirkişi raporu çıktı: ÇED gerekli

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sandras Dağı'nda Efes A.Ş tarafından olivin ocağı ve kırma eleme tesisi yapılmak isteniyordu. Projenin çalışma alanı için "ÇED gerekli değildir" kararı verilmişti.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın Muğla İdare Mahkemesi’ne su kaynaklarının zehirleneceği, endemik türlerin yok edileceği ve kesin korunan alanların ihlal edilmesi gerekçesiyle açtığı ÇED muafiyeti iptal istemli davanın bilirkişi raporu çıktı. Raporda şirketin projeye devam etmesi durumda ÇED raporu hazırlaması gerektiği belirtildi.

Avukat İsmail Hakkı Atal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki birçok madencilik projesi gibi hileli işlemlerle gerçek profe alanını gizleyen ve 25 hektarın üzeri ÇED'e tabi olduğu için 777 hektarlık ruhsat alanı içinde 24,95 hektarlık proje göstererek 'ÇED Gereklli Değildir' kararı alan Efes Endüstri A.Ş. davasında bilirkişi heyeti 'ÇED 'in gerekli olduğu' yönünde rapor verdi" dedi.

Maden işletmelerinin artmasıyla toprağın zehirlendiğine ve kanser vakalarının arttığına dikkat çeken Atal, "Gerçek proje alanını gizleyerek hileli işlemlerle çok daha büyük ruhsat alanlarını 25 hektarın altında bir proje içinde gizleyen ve ÇED gerekli değildir kararı alan maden şirketleri de, imzalayan kamu görevlileri de suç işlemektedir" ifadelerini kullandı.