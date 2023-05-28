Sandıkları gezip 'Erdoğan'ın selamı'nı ileten AKP'lilerden, tepki gösterenlere 'gözaltı' tehdidi

İstanbul Kadıköy'de bulunan Göztepe İlkokulu'nda AKP'li olduklarını belirten bir grup, sınıfları dolaşarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiklerini söyledi.

Tepkiler üzerine gruptan bir erkek bir kadın müşahide saldırı girişiminde bulundu.

AKP'li grubun okulun girişindeki sokağa park ettiği BMW'nin de yolu kapattığı görüldü. Burada mahallelinin, yolu kapatan arabanın sahibini aradığı görülürken okul önünde de tartışma yaşandı.

Kolluk güçlerine müdahale etmeleri çağrısı yapan müşahitler ve yurttaşlar, AKP'lilere tepki gösterirken gruptan birinin "Bu sandığa dikkat edin, gün sonunda hepsi gözaltına alınacak" sözleriyle halkı ve müşahitleri tehdit ettiği görüldü.