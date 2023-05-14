Sandık kurulu üyelerini dövüp oyları seri şekilde Erdoğan'a bastılar

Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Minare köyünde CHP'li sandık kurulu üyelerinin darp edildiği ve ardından oy pusulalarında seri şekilde Erdoğan'a oy basıldığı görüntülerin ortaya çıktığı belirtildi.

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Salıcı Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşamadıklarını duyurdu.

Salıcı Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir.

Bu arada Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır."