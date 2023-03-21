Sancar’dan Newroz mesajı: 'AKP-MHP iktidarına elveda'

Her yıl yüz binlerce kişinin katıldığı Newroz kutlamalarının bu yılki merkezi de Diyarbakır oldu.

HDP, DBP, DTK öncülüğünde merkez Bağlar İlçesi’nde yapılan kutlamada ilk kez HDP’nin kapatma davası nedeniyle seçimlere gireceği belirtilen Yeşil Sol Parti bayrakları da yer aldı. Sahne önüne “Halkımızın başı sağ olsun” pankartı asıldı.

Programına katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar “Newroz’a merhaba, AKP-MHP iktidarına da elveda” dedi.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Sancar şöyle konuştu:

Bu Newroz’u büyük depremin yarattığı felaketin gölgesinde karşılıyoruz. Acımız büyük, yasımız var ama öfkemiz de var. Biz bu öfkeyi mücadeleye, mücadeleyi de yeni yaşamı inşa etme iradesine çevireceğiz. Bu büyük depremin büyük felakete dönüşmesinin sorumlusu AKP-MHP iktidarıdır.

Bizler Newroz’a merhaba derken, savaş politikalarına da hayır diyoruz. Sömürüye, talana yalana hayır diyoruz. Yeni bir ülke yeni bir yaşam kurmayı savunuyoruz. O nedenle Newroz’a merhaba, AKP-MHP iktidarına da elveda. Hep birlikte göndereceğiz onları.

‘Kürt halkının kaderini belirleme dönemi’

Programda konuşan HDP’li Ahmet Türk de şunları dedi: