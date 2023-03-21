TKP'den Newroz mesajı: Adaletsizliğe, zulme, sömürüye karşı yaşamı ve baharı savunalım

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Newroz dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sosyal medyadan paylaşılan mesajda, "Tüm ezilenlerin, bölgemizde yaşayan bütün halkların bayramı kutlu olsun. Tüm ezilenlerin, bölgemizde yaşayan bütün halkların bayramı kutlu olsun. Adaletsizliğe, zulme, sömürüye karşı yaşamı ve baharı savunalım. Yaşasın Nevruz, Bijî Newroz" denildi.

Kürtçe ve Türkçe paylaşılan mesaj şöyle: