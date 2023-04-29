Sancar'dan gazeteci tutuklamalarına tepki: 'Apê Musa'nın öğrencilerine kimse diz çöktüremez'

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, son yapılan operasyonlarla gazetecilerin tutuklanmasın katıldığı mitingde tepki gösterdi.

T24'te yer alan habere göre Sancar, Diyarbakır'ın Suruç ilçesinde düzenlenen mitingde "Özgür basın her zaman ayakta kaldı. Bir kişiyi alırlarsa, bu meydandaki bütün gençler gazeteci olacak" dedi.

Sancar konuşmasında, 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'ın Seyrantepe mahallesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Musa Anter'i lakabı ile andı. Sancar mitingde şunları söyledi:

"Apê Musa'nın öğrencilerine hiç kimse diz çöktüremez. Yıllardır her türlü yöntemi denediler ama özgür basın her zaman ayakta kaldı, daha da güçlendi, daha da güçlenecek. Bir gidecek, bin gelecek. Bir kişiyi alırlarsa bu meydandaki bütün gençler muhabir olacak, gazeteci olacak, hakikati bütün ülkeye duyuracak. Onun için, özgür basın susmaz ve hiç kimse zulüm karşısında diz çökmez"