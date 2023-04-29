Gazetecilerin tutuklanmasını protesto eden gazeteciler darbedilerek gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli operasyonlarda gazetecilerin tutuklanmasını protesto etmek için İstanbul'da Süreyya Operası önünde eylem yapmak isteyen gazeteciler gözaltına alındı.

Gazetecilerin, “Özgür basın susturulamaz” ve “Susmayacağız“ dövizlerini açmasının hemen ardından polisler, gazetecilere müdahale etti.

Bu esnada görüntü almak isteyen çok sayıda gazeteci ise polis tarafından darbedilerek çemberin dışına atıldı.

Gazeteciler Zeynep Kuray, Eylem Nazlıer, Pınar Gayıp, Esra Soybir, Serpil Ünal ve Yadigar Aygün’ün gözaltına alındığı bildirildi.

DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren yaptığı açıklamada "Demokratik ortamda seçime gitmiyoruz ama bunu değiştireceğiz. Baskılar seçim güvenliği sorunudur. Halkımızı sorumluluğa çağırıyoruz.” dedi.