Erdoğan'dan CNN muhabirine: 'Bu tam milli'

TEKNOFEST'te AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e TOGG'la sürüş yaptığı esnada CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk mikrofon uzattı.

Erdoğan, Öztürk için “Ben bunu aday yapacaktım, kayboldu ortadan. Biraz çok çalış. Bu tam milli” dedi.

Sağlık durumu hakkındaki soruya da yanıt veren Erdoğan, "Elhamdülillah gayet iyiyim" ifadelerini kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "İkinci Karabağ Savaşı'nda en tehlikeli yerlere gitti. Bizimle ağladı, bizimle sevindi, bizimle kutladı. Bu kız, bizim kız' diye konuştu.