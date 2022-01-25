Sanayideki elektrik kesintisinin faturası da işçiye çıktı: Zorunlu izin dayatması

Dün yurt genelinde başlayan elektrik kesintilerinin dolayı İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Bak Ambalaj, Polibak, Bak Gravür ,Bar-eks Plastik, Felda İffco bünyesinde çalışan işçiler zorunlu yılık izne çıkarılıyor.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na gelen ihbara göre işçilere zorla yıllık izin kullanacağına dair dilekce imzalatılıyor. Yıllık izni bulunmayan işçiler ise bir sonraki yıllık izinlerinden "borçlandirilarak" zorla izne çıkartılıyor.

Bu dayatmanın diğer sanayi bölgelerindeki şirketlerde de uygulanıp uygulanmadığı henüz netlik kazanmış değil.