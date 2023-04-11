Sanayi üretiminde deprem etkisi: Yıllık düşüş yüzde 8'i aştı

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sanayi üretimine de vurdu. Sanayi üretimi şubatta aylık yüzde 6, yıllık yüzde 8,20 azaldı.

Yıllık düşüş Covid-19 salgınının ilk günlerine tekabül eden 2020 yılı mayıs ayından bu yana en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,20, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,20 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,50 azaldı.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,20 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,60 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,40 arttı.

Anketlere cevap alma oranı azaldı

Depremlerden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edildiği ve beyannamelerin ertelendiği, söz konusu illerden derlenen anketlerden yüzde 67 oranında cevap alınabildiği belirtildi.