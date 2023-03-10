Sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de sanayi üretimi Ocak'ta yıllık yüzde 4,5 arttı.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de sanayi üretimi, Ocak'ta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi.

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