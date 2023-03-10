Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verilerini açıkladı.
Buna göre Türkiye'de sanayi üretimi, Ocak'ta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 arttı
TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de sanayi üretimi Ocak'ta yıllık yüzde 4,5 arttı.
Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verilerini açıkladı.
Buna göre Türkiye'de sanayi üretimi, Ocak'ta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi.