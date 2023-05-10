Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,1 azaldı

Sanayi üretim endeksi, Mart'ta aylık bazda yüzde 5,5 artarken, yıllık bazda yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Mart'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 düştü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mart'ta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 gerilerken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 0,2 düşüş oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Şubat ayına kıyasla yüzde 5,5 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mart'ta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 artış kaydetti.

Şubat ayında Türkiye'yi sarsan depremlerin etkisiyle sanayi üretiminde yıllık bazda yüzde 8,2 geri çekilme yaşanmıştı. Şubat ayı için yüzde 6 olarak açıklanan aylık düşüş yüzde 5,9'a revize edildi.