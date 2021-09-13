Sanayi üretimi Temmuz'da düştü

Sanayi üretimi Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalırken yıllık yüzde 8,7 artış kaydetti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.

Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Sanayide istihdam Temmuz'da azalmıştı

Sanayi üretimi Haziran ayında yüzde 2,3 ile 10 ayın en hızlı yükselişini kaydederken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artış kaydetmişti.

Haziran ayında açılma olduğu için beklendiği üzere ekonominin farklı sektörlerinde istihdam artışları gerçekleşirken hizmet sektörünün toparlanma ayında istihdam artışında ilk sırada 296 bin ile sanayinin yer alması dikkat çekmişti. Temmuz ayında ise sanayi sektöründe istihdam bir önceki aya göre 287 bin kişi azalmıştı.