Cari açık temmuzda beklenenin üzerinde geldi

Merkez Bankası, temmuz ayı cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın temmuz ayına göre 1 milyar 306 milyon dolar azalarak 683 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolar oldu.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyordu.