Sanatta MEB onaylı emek hırsızlığı: Mozart Akademi

Yan kuruluşu Mozart PSM ile birlikte sahne performansları gerçekleştiren ve kendilerini Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı eğitim sanat kurumu olarak tanımlayan İzmir Konak merkezli Mozart Akademi, emek hırsızlığıyla gündemde.

İlhan Cinpir ve Fatma Cinpir’in kurucuları olduğu Mozart Akademi, çağdaş sanat dallarında eğitim veren bir kurum olarak biliniyor. Mozart PSM ise aynı kuruluşun müzikal kumpanyası olarak hizmet veriyor.

Ödenmeyen ücretler, oyunculardan talep edilen paralar

Patronların Ensesindeyiz’e konuşan Mozart Akademi çalışanları, ödemelerin geciktiğinden ve hatta kimi çalışanlara ödeme dahi yapılmadığından bahsediyor.

Anlatılanlara göre “açık uçlu prova” denilerek 10 saati aşan prova günlerinin maddi olarak karşılığı, çalışanlara sadece konserden sonra düşük miktardaki tek bir ödeme ile veriliyor. Bu uzun süren provalarda kurum, bilinen bir sanatçı olmadıkça çalışanlarına yemek ve yol ücreti de ödemiyor.

Sahneledikleri müzikallerin biletlerine 500 lira ve üzeri fiyat biçiliyor, müzikallerde rol alan öğrencilereyse “eğitim” gerekçe gösterilerek ödeme yapılmıyor. Ayrıca yine fahiş fiyatlara biletli sahneledikleri müzikaller için oyuncu seçmeleri yapan kurum, seçmeyi kazananlardan “Deneyim kazanacaksınız” diyerek sahneye çıkma parası talep ediyor. Mozart Akademi Gençlik Senfoni Orkestrası, seçmelerinde başarı elde ederek orkestraya katılmaya hak kazanmış çocukların velilerinden de para talep ediyor. Üstelik bu orkestra, dönem sonlarında yine “biletli” konserler düzenliyor.

Habere göre, sanat kurumunun meslek okullarından öğrenci devşirip düşük ücretle stajyer olarak sömüren şirketlerin yaptığı üzere ticarethane gibi işliyor.

Mobbing, sebepsiz işten çıkartma

Çalışanlar provalar süresince oyunları sahneleyenler tarafından aşağılama ve hakaret yağmuruna tutuluyor. Sağlık ve çeşitli gerekçelerle provaya katılamayacak olanlara ödeme dahi yapılmıyor ve mobbing uygulanıyor.

Hiçbir gerekçe olmadan işten çıkartmalara maruz kalanlar, yöneticilerinin keyfine göre tekrar çağırılabiliyor ve alanları dışında birçok işte çalıştırılıyor. Oyuncular gece geç saatte aranıp, takvimde olmayan provalara çağırılıyor.

Medyatik bir patron portresi

Daha önce Hürriyet Gazetesi’ne röportaj veren kurum patronlarından İlhan Cinpir, klasik bir opera sanatçısı imajından farklı bir portre çizdiğini iddia ederek klasik otomobil kullandığını ve pastırmaya bayıldığını anlatıyor.

Genelde et ve balığı iyi yapan restoranlara gittiğinden de bahsetmeyi es geçmeyen Cinpir, yurt içinde Çeşme ve Dalyan, yurtdışında ise Viyana, Londra, Paris ve Berlin’de tatil yapmayı tercih ettiğini söylüyor.

Kültür sanat emekçilerine çağrı

"Yaşadığı 'mütevazı' hayatın kaynağının böylesine alengirli bir sömürü ağı olduğunu anlamak zor değil" denilen haberde Patronların Ensesindeyiz benzer sorunlar yaşayan emekçileri birlikte mücadeleye çağırıyor:

‘’Tüm bu uygulamalar, ülkemizde sanatın örgütsüzlüğünden ve sanatçının istihdam edilemeyişinden kaynaklıdır. Kültür sanat emekçisi, çalışacak başka bir alanı olmadığı için günden güne bu uygulamalara maruz kalıyor. Sanatın örgütsüzlüğünü görüp, yapıyor oldukları her şeyi kendilerine kâr sanan patron düzenine karşı, tüm kültür sanat emekçilerini bu uygulamaları açığa çıkartmak için Patronların Ensesindeyiz ile iletişim kurmaya çağırıyoruz!’’