Sanatçılara verilmesi gereken teşvik ikramiyeleri ödenmiyor

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi sanatçılara yılın ilk altı ayı için Haziran sonuna kadar ödenmesi gereken teşvik ikramiyelerinin süre dolmasına karşın ödenmemesini Meclis gündemine taşıdı.

İlgezdi, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi verdi. İlgezdi önergesinde şunları kaydetti:

'Teşviklerin yatmaması skandaldır'

“Hizmet sözleşmesinde, teşvik ikramiyesinin ödeneceği altı aylık dönemler olup, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arası birinci teşvik dönemini, 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arası ikinci teşvik dönemi olarak belirtiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarımızla imzaladığı hizmet sözleşmesine uymuyor. Yetkili sendika yapılan usulsüzlüğe göz yumuyor. Olan sanatçılarımıza oluyor.

Hizmet sözleşmesinin ikinci maddesinde de ‘ilke ve esaslara uyan personele, ilki Haziran, ikincisi Aralık ayında olmak üzere yılda iki kez teşvik ikramiyesi ödenebilir’ ifadeleri var. Sözleşme hükümleri gereği sanatçılara haziran ve aralık sonuna kadar birer maaş ikramiye verilmesi gerekirken temmuz ayına geldiğimiz halde bu teşviklerin yatmaması skandaldır.”

ANKA'daki habere göre İlgezdi, Bakan Ersoy’un şu sorulara yanıt vermesini istedi: