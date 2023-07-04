DEDAŞ'tan çiftçilere tebligat: Borç ödenmezse kesintiye gidilecek

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (DEDAŞ) Şanlıurfa’da bir çiftçiye gönderdiği tebligatı sosyal medya hesabından paylaşarak açıklama yaptı.

Mahmut Tanal, "AKP iktidarı, seçim öncesi Şanlıurfalıların tepkisini çekmemek, oylarını almak için elektrik şirketi DEDAŞ’ın ‘trafo’ operasyonunu bekletmişti. AKP’nin seçim öncesi ertelediği DEDAŞ’ın tarımsal elektriği kesme operasyonu başladı" dedi.

'Seçim biter bitmez AKP’den izni alan DEDAŞ harekete geçti'

Tanal’ın açıklaması şöyle:

“AKP’nin seçim öncesi ertelediği DEDAŞ’ın tarımsal elektriği kesme operasyonu başladı! AKP iktidarı, seçim öncesi Şanlıurfalıların tepkisini çekmemek, oylarını almak için elektrik şirketi DEDAŞ’ın ‘trafo’ operasyonunu bekletmişti. Seçim biter bitmez AKP’den izni alan DEDAŞ harekete geçti!

Siverek bölgesinde çiftçilere tebligat gönderen DEDAŞ, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin borcunun ödenmemesi halinde kesintiye gidileceği yönünde uyarıda bulundu. Şanlıurfa’da keyfi cezalar kestiği, usulsüz, fahiş faturalar oluşturduğu suçlamasıyla karşı karşıya olan DEDAŞ’ın tebligatında bir de çiftçiye akıl verildi! Ziraat Bankası’ndan kredi çekilerek elektrik borcunun ödenmesini istiyor DEDAŞ!

'DEDAŞ şimdi de borcun borçla kapatılmasını talep ediyor'

Çiftçinin Ziraat Bankası’na yatan tarımsal destekleme paralarına el koyduğu yetmemiş gibi DEDAŞ şimdi de borcun borçla kapatılmasını talep ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre DEDAŞ, büyük bir operasyona hazırlanıyor. Siverek bölgesinde borç gerekçesiyle çiftçilerin sulama kuyularının trafolarının enerjisi kesilecek. Mısırın suya en çok ihtiyaç duyduğu dönemde trafoların elektrik bağlantısının kesilmesi, hukuka aykırıdır ve tarıma darbedir.

İhtiyati tedbir amaçlı olarak çiftçilerimizin mahkemelere başvurmalarını öneririm. Tarım stratejik alandır. DEDAŞ’ın Şanlıurfalı çiftçilere yönelik bu hukuka aykırı cezalandırma yöntemi, Türkiye’yi stratejik ürünler açısından dış güçlere teslim etmektir. İktidarı, DEDAŞ’ın keyfi kararlarını engellemeye davet ediyorum.”