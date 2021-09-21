Sanatçı Orhan Aydın'a saldıran şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin 12 Eylül'de İstanbul'daki mitinginde parti üyesi sanatçı Orhan Aydın'a saldırıda bulunan şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

TKP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bu iki yüzlü karar açıkça suçluyu korumaktır. Bu faşist saldırının sorumluları bellidir. Bu kirli, karanlık tetikçi derhal tutuklanmalıdır" denildi.

TKP'nin açıklaması şu şekilde:

"12 Eylül’de Kartal’da üyemiz Orhan Aydın’a bir kafede yapılan kalleş saldırının faili bulundu.

Kartal Emniyeti tarafından ifadesi alınan fail serbest bırakıldı.

Bu ülkede binlerce insan AKP Genel Başkanını eleştirdiği için yargılanıp, tutuklanırken halkın sanatçısına alçakça saldıran kişi hiçbir adli kontrol kararı alınmadan serbest bırakıldı. Daha önce çok sayıda başka suç da işlemiş olan failin hiçbir tedbir alınmadan serbest bırakılmasının ne anlama geldiğini biliyoruz.

Bu iki yüzlü karar açıkça suçluyu korumaktır. Bu faşist saldırının sorumluları bellidir. Bu kirli, karanlık tetikçi derhal tutuklanmalıdır."