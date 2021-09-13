Sanatçı Orhan Aydın’a saldırı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından dün İstanbul Kartal'da "Erteleme, oyalanma, azıyla yetinme! Şimdi sosyalizm zamanı" sloganıyla düzenlenen miting için binlerce yurttaş Kartal Meydanı'nda toplandı.

TKP, parti üyesi sanatçı Orhan Aydın'a miting günü bir kafede saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

Partinin açıklamasında, "Miting günü Kartal’da üyemiz Orhan Aydın’a bir kafede yapılan kalleşçe saldırının hesabını soracağız. Yoldaşımızın sağlık durumu iyi ve konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Gericilere asla boyun eğmeyeceğiz!" denildi.

Orhan Aydın da saldırıya sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Adaletin olmadığı yerde meydan çetelere,mafya bozuntularına, eli kanlı faşist katillere kalır. Gazetecilere yapılan saldırılardan sonra dün bana Kartal'da yapılan alçaklık tam da budur. Susup teslim olacağımızı bu zorbalığa boyun eğeceğimizi düşünenler yanılıyorlar" diye yazdı.