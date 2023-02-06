Sanatçı Orhan Aydın: Kızım ve annesi enkaz altındalar

Tiyatrocu ve soL yazarı Orhan Aydın sosyal medya hesabından Hatay'da yaşayan kızına ve eski eşine ulaşamadığını duyurdu.

Orhan Aydın, "Kızıma ve annesine ulaşamıyorum. Hatay" ifadesini kullandı.

Daha sonra bir paylaşım yapan Aydın evin yıkıldığını ve kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş ile kızının annesi Elif Torun Öneren'in enkaz altında olduklarını duyurdu.

Eylem Şafak Aydın Yetiş(kızım)



Elif Torun Öneren(annesi)



Ayşe fitnaz Cad 5 numara..

Hatay..Merkez..



EV YIKILMIŞ KIZIM ve ANNESİ ENKAZIN ALTINDALAR..



İMDATTTT.. pic.twitter.com/bXVmGMkox0 — orhan aydın (@orhanaydin6) February 6, 2023

Güncelleme: 18.59

Elif Torun Öneren enkazdan çıkarıldı

Devrimci Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Elif Torun Öneren'in enkaz altından çıkarıldığı, kızı Eylem Aydın'ı kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Paylaşımda "Az önce Genel Başkanımız Elif Torun Öneren enkaz altından çıkarıldı. Kızı Eylem Aydın'ı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede yüzlerce insan halen enkaz altında" denildi.