Maraş merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kentte yıkım var

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti.

AFAD Deprem Dairesi depremin derinliğinin 7 km olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Gaziantep olarak kaydederken, büyüklüğünü 7,5 olarak bildirdi.

Osmaniye Valisi: Kentte 34 bina yıkıldı, 5 kişi yaşamını yitirdi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Urfa'da en az 12 kişi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 'İlk etapta şu an 18 binamız yıkılmış vaziyette, ilk tespitlere göre 12 vatandaşımız vefat etti' dedi.

Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

Bakan Soylu: Uluslararası yardım talep ettik

Depremin ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" dedi.

Soylu "Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz" ifadesini kullandı.

Yer Bilimci Naci Görür'den uyarı: Evleri terk edin

Depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken Yer Bilimci Naci Görür sosyal medya hesabından uyarı yaptı.

Görür, "Deprem bölgesinde iseniz evi terk edin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim" dedi.

Malatya'da bazı binalar yıkıldı

Deprem sonrası gelen ilk bilgilere göre Maraş, Adıyaman, Malatya, Antep ve Hatay'da yıkılan evler olduğu bilgileri geliyor.

Malatya'da da deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı.

Diyarbakır'da en az bir bina yıkıldı

Depremin ardından Diyarbakır'da deprem nedeniyle en az bir bina yıkıldı. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

Diyarbakır'da deprem nedeniyle en az bir bina yıkıldı.

Adana'da bir bina yıkıldı

Adana'nın Çukurova ilçesinde Barış Manço Bulvarı'nda bir bina Maraş merkezli depremin etkisiyle yıkıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

AFAD'dan deprem sonrası önemli duyuru

Maraş ve Antep merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi için önemli uyarılar yayınladı.

AFAD "Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız." derken, hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

AFAD ayrıca "Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun." dedi.

Deprem çoğu Orta Doğu ülkesinde hissedildi

Maraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem Suriye, Filistin, İsrail, Lübnan da dahil olmak üzere bölgedeki çoğu ülkede yoğun şekilde hissedildi.

Birçok Orta Doğu ülkesinde Maraş ve Antep merkezli deprem yoğun şekilde hissedilirken, artçı sarsıntılar Suriye, Filistin, İsrail, Lübnan, Kıbrıs ve Ürdün'ü de salladı.

Suriye'deki üniversitelerde, eğitime ara verildi.