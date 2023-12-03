Sanatçı Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı

Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ardından Taksim Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap tedavi gördüğü hastanede 1 Aralık Cuma günü 79 yaşında hayatını kaybetti. DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde usta oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Gürzap'ın cenazesi daha sonra Taksim Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazından önce Gürzap'ın eşi Arsen Gürzap, kızları Elif Gürzap İnanılır ve Ayşe Gürzap cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye tiyatro ve sinema camiasından çok sayıda oyuncu arkadaşı katıldı. Can Gürzap'ın cenazesi defnedilmek üzere Sapanca Kırkpınar'da bulunan aile kabristanına uğurlandı.