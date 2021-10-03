SANA: El Nusra, İdlib ve Hama kırsalına zehirli madde içeren roketler taşıdı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, cihatçı El Nusra Cephesi'nin, kimyasal saldırı senaryosu üretmek ve Suriye Arap Ordusunu bununla suçlamak amacıyla, yabancı uzmanların yardımıyla, İdlib kırsalının güneyindeki çeşitli bölgelere ve Hama Kırsalındaki Sehl El Ğab bölgesine zehirli madde içeren roketler naklettiğini bildirdi.

Habere göre, İdlib kırsalındaki yerel kaynaklar, El Nusra Cephesi mensuplarının, Fransız, Belçika ve Fas uyruklu bir dizi yabancı uzmanın yardımıyla, İdlib’in civarında yer alan teröristlerin karargahlarından birinde ev yapımı füzelerde hassas değişimler yapıp bu füzelere klor ve sarin gazlarla yüklü savaş başlıkları sağladıklarını söyledi.

Kaynaklar, değişim sürecinin yaklaşık iki hafta sürdüğünü ve geçtiğimiz Perşembe akşamı bu 8 füzenin “Beyaz Miğferler” örgütüne ait iki ambulansla İdlib’in güney ve güneybatısındaki Cebel El Zaviye ve Cisr El Şuğur ve Hama Kırsalındaki Sehl El Ğab bölgelerine nakledildiğini belirtti.

Kaynaklar, bu füzelerin, "Suriye ordusunu uluslararası yasaklanmış silahları kullanmakla suçlamak amacıyla kullanılmasının muhtemel olduğunu" söyledi.