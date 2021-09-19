SANA: ABD çok sayıda IŞİD'liyi El Şeddadi'deki üssüne taşıdı

Suriye Arap Haber Ajansı SANA'nın haberine göre ABD güçleri Kamışlı'da Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki hapishanelerde tutulan çok sayıda IŞİD'liyi helikopterlerle El Şeddadi'deki üssüne taşıdı.

SANA'nın haberine göre, ABD Suriye'de işgal altında tuttuğu Haseke'nin güneyindeki El Şeddadi üssüne iki helikopterle yaklaşık 60 IŞİD üyesini getirdi.

IŞİD'lilerin Kamışlı'da SDG'nin kontrolündeki hapishaneden koronavirüs aşıları yapıldıktan sonra ABD askeri helikopterleriyle El Şeddadi üssüne nakledikleri belirtildi.

Haberde ABD'nin bölgedeki amaçlarına hizmet etmesi için IŞİD'li teröristleri kullanmaya devam ettiği kaydedildi.

SANA'ya konuşan kaynaklar, üsse getirilen IŞİD'lilerin çoğunluğunun Irak, Suudi Arabistan ve Tunus'tan ülkeye getirilen cihatçılar olduğunu söylediler. Sözkonusu kaynaklar üsse getirilen IŞİD'liler arasında örgütün Deyrezzor "polisi", "eğitim lideri" ve "hapishaneler yetkilisi"nin de olduğunu kaydettiler.