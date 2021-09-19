İki asker yakılarak öldürülmüştü: Antep'te esnaflık yapan IŞİD'li tutuklandı

Suriye'de 2016 yılında Türk askerleri Sefter Taş’ın ve Fethi Şahin’in IŞİD tarafından yakılarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında dün Gaziantep'te gözaltına alınan Jamal Abdul Rahman Alwi tutuklandı.

Alwi'nin Gaziantep'te 15 Haziran 2020'de tesadüfen yakalandığı, 2 Mart 2021'de tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının IŞİD'in iki askeri yakarak öldürmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Alwi, olayın emrini verdiği gerekçesiyle dün Antep'te gözaltına alınmıştı. Alwi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Halk TV'den İsmail Saymaz Jamal Abdul Rahman Alwi'nin tutuksuz yargılandığını ve Antep'te bir kuşçu dükkanı işlettiğini duyurmuştu. Saymaz Alwi'nin gözaltı sürecine ilişkin şunları belirtmişti:

"Alwi yıllardır yaşadığı Gaziantep'te bir ihbar sayesinde 15 Haziran 2020'de tesadüfen yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılındaki istihbarat raporuna göre 'Cemal Alavi' diye bilinen Alwi, Azez'in IŞİD tarafından kontrol edildiği üç yıl boyunca şeri mahkemede kadılık görevi yaptı ve idam fetvaları verdi.

Alwi, 18 Haziran 2020'de cezaevine gönderildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde IŞİD yöneticiliğinden dava açıldı. İddianamede, 2013-2016 yıllarında IŞİD içerisinde yer aldığı, kadılık yaptığı, iki Türk askerinin de olduğu kişiler için infaz fetvası verdiği ileri sürüldü.

İlk duruşma 22 Eylül 2020'de görüldü.

Avukatı, geçmişte Türk basınında Alwi hakkında Özgür Suriye Ordusu bünyesindeki Yavuz Selim Birliği'nde komutan yardımcısı olduğu yönünde haberlerin yayınlandığını ifade etti.

Alwi, 2 Mart 2021'de tahliye edildi.

'Delillerin toplanmış olması ve karartma ihtimalinin bulunmaması, sanığın ailevi ve şahsi mazereti' gerekçesi gösterilerek, Alwi'ye konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkmama tedbiri kondu. Bu tedbir 26 Haziran'da kaldırıldı."