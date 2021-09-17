İki askerin yakılması emrini verdiği belirtilen IŞİD'li gözaltına alındı

Suriye'de IŞİD tarafından yakılarak öldürülen Türk askerler Fethi Şahin ve Sefter Taş için "fetva" verdiği öne sürülen Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi tutuksuz yargılandığı davada gözaltına alındı.

Halk TV'den İsmail Saymaz iki Türk askerinin Suriye'de yakılarak öldürülmesi olayında fetva veren "IŞİD kadısı" Jamal Abdulrahman Alwi'nin Gaziantep'te kuşçu dükkanı işlettiğini yazmıştı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, IŞİD'in 2016 yılında iki Türk askerini yakarak öldürmesi emrini verdiği gerekçesiyle Alwi'yi yakaladı.

Suriye'de IŞİD'in yakarak öldürdüğü iki Türk askerle ilgili soruşturma kapsamında 18 Haziran 2020'de gözaltına alınan Jamal Abdulrahman Alwi hakkında "IŞİD'in yöneticilerinden olduğu" iddiasıyla dava açılmıştı. Dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Alwi'nin Türk askerler Fethi Şahin ve Sefter Taş'ın öldürülmesi için "fetva" verdiği öne sürülmüştü.

İki askerin yakılarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma dosyası Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderilmişti.