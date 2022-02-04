Samsun'daki saldırının ardından Edirne'de Adalet Anıtı yakıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet Heykeli'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi.

İHA'nın haberine göre gece yarısı Adalet Heykeli'nin yandığını gören yurttaşların haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, güvenlik güçleri heykele saldırı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Adalet Meydanı'na gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, "Bu tür provokasyon eylemlerine gelmeyeceğiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil. Olayın faillerinin en kısa sürede yakalanarak, saldırdıkları adalete teslim edileceğine inanıyoruz" dedi