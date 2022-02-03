Atatürk anıtına saldırı: Halat bağlayıp devirmeye çalıştılar

Samsun'daki Mustafa Kemal Atatürk anıtı, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılarak 29 Ekim 1931 tarihinde Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında kente ayak bastığı noktaya konulmuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre, anıta dün akşam kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırganlar, anıta ip bağlayıp çekerek yıkmaya çalıştı.

Saldırganlar daha sonra ipleri bağladıkları yerde bırakıp kayıplara karıştı. Polis çevredeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede parkın içine giren bir aracın tespit edildiği belirtildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, olayla ilgili 2 kişinin tespit edildiğini ve sorgulamasına başlandığını açıkladı.